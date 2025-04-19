Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimleri zenginleştirdiği tek tek deşifre oluyor"

"En ileri teknoloji her türlü aracı, gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz"

"Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı"

"Ülkemiz genelinde 391 yeni hastaneyi inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık"

"Şunu özellikle ifade etmek istiyorum hizmet ederken kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık"

"Tek başına Silvan Tüneli bile bizimle muhalefet arasındaki anlayış farkını göstermeye kafidir"

"Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.