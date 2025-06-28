Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u zehirli bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Gündemlerinde ne millet ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar." - İSTANBUL