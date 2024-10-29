Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan... - Son Dakika
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