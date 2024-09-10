Erdoğan'dan İzmir Körfezi Eleştirisi

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan

İzmir Körfezin'de kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları. İş bilmezlikleri artık kendi tabanlarının bile sabrını taşıyor. Çıkıp göğüslerini gere gere 'bizim eserimiz' diye millete gösterebilecekleri tek bir hizmetleri yok.

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'Değiştik' dediler, 'normalleştik' dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta 'onur konuğu' olarak baş köşeye oturttular.

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İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur.