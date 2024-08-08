Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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9.08.2024 03:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü - Son Dakika
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