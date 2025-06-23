Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.
Erdoğan'ın saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gelen bir telefon üzerine salondan ayrılması dikkat çekti. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu.
Telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım saat sonra salona geri döndü. Erdoğan'ın kiminle görüştüğüne dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı - Son Dakika
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