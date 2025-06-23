Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
23.06.2025 14:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
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Memur-Sen 30. Yıl Vefa Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen bir telefon üzerine salondan ayrıldı. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu. Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekerken, görüşmenin kiminle gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.

GELEN TELEFON ÜZERİNE SALONDAN AYRILDI

Erdoğan'ın saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gelen bir telefon üzerine salondan ayrılması dikkat çekti. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" ifadesiyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

YARIM SAAT SONRA SALONA DÖNDÜ

Telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım saat sonra salona geri döndü. Erdoğan'ın kiminle görüştüğüne dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ali Fuat Seckin:
    Dünya ateş altında adam ülke yönetiyor birileri gibi tencere tava peşinde değil dert büyük 355 164 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    telefon gorusmesi mi yoksa kendisini kotu mu hissetmis sayin baskanin cok hasta oldugu konusuluyor. e normal ecevite artik kalkma zamani gelsigi dedigi yasida gecti 143 214 Yanıtla
  • Bandit OneUp:
    Eyvah! Yine Damat Ferit in 15 temmuzda olduğu gibi, felâketi haber vermiş olmalı RTE e.. 79 136 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Kardeşlerden Biri Aramıştır Ne var bunda büyütmeye gerek yok 80 28 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Verıyor gazı görende memurlar emeklıler ekonmıde uçuyor dunyadan haberı yok memur olmasan neler verdıklerı kıskanır onlar zaten vardı memur emeklı enflasyon ezdırmıyormul eger tüik çalmazsa anlatıyor anlayana 57 44 Yanıtla
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