Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı yatırım programına alındı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'te ziyaretlerde bulundu

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti. Alemdar, Hendek Meydan Projesini inceledikten sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hendek için önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve yeni dönemde de işleri derhal başlatacaklarını belirtti.