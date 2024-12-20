Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kirli oyunlara, provokasyonlara, kalleşliklere ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından asla sapmadık. AK Partinin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur. Elbette bizim de eksiklerimiz olabilir, her insan gibi bizim de kusurlarımız olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik." - MARDİN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli Oyunlara Rağmen Yolumuzdan Dönmedik - Son Dakika
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