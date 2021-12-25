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Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri

25.12.2021 15:31

Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbulların saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e devlet olarak sahip çıkacaklarını söyledi. Pitbull sahiplerine serzenişte bulunan Erdoğan, "Bu köpekler, parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; iki gün önce pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili çok net mesaj verdi.

"PARASI BOL OLANLARIN KÖPEKLERİ"

Erdoğan, "Asiye yavrumuzu dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne naklettik, orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor ne gidiyor, ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

DEVLET ASİYE'NİN AİLESİNE SAHİP ÇIKACAK

Asiye'nin tedavisinin en iyi şekilde yapılacağını, tüm imkanların seferber edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de anneyi de babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, çok daha ideal bir yere inşallah çalışmak üzere sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Antalya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri - Son Dakika
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