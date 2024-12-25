Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve Sanatta Herkese Açık Olmalıyız

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne yaşam tarzına bakmıyor, bu topraklara aidiyet hisseden herkesi baş tacı ediyoruz"

"Bu yılki vefa ödülümüzün sahibi, Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ"

"Müzikte edebiyatta bilim ve sanatın birçok branşından asırlardır orta koyduğumuz eserlerle güçlü bir medeniyetin devamıyız"

"Gelenekli sanatlarımız muhafaza etmeli ilmi çalışmaları da çok daha ileriye taşımalıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.