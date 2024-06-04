Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran'da hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Emekliler, bayram öncesinde ikramiyelerini alabilecekler.
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4.06.2024 19:42:40. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran'da hesaplara yatacak - Son Dakika
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