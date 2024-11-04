Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomik istikrarın korunması ve finansal krizin önlenmesi için üye ülkelerin ortak çözümler bulmasını önemsiyorum. İslami finansın dijitalleşmesini desteklememiz finansal sistemlerimizi daha şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel ekonomik istikrarın korunması ve finansal krizin önlenmesi için üye ülkelerin ortak çözümler bulmasını önemsiyorum. - Son Dakika
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