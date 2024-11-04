Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomik istikrarın korunması ve finansal krizin önlenmesi için üye ülkelerin ortak çözümler bulmasını önemsiyorum. İslami finansın dijitalleşmesini desteklememiz finansal sistemlerimizi daha şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL