Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM ve Parlamentolararası Birlik tarafından Küresel Parlamenter Konferansı" açılışına videomesaj gönderdi.
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika
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