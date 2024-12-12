Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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