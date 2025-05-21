Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Orban'ın TDT ülkelerinin devlet başkanları onuruna verdiği resmi öğle yemeğinin ardından yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - BUDAPEŞTE