Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti

Politika

KUALA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti.

Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu ülkede Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Petronas İkiz Kulelerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.