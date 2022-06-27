Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"

27.06.2022 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz" -"Ukrayna-Rusya savaşından, NATO zirvesi hazırlıklarına kadar çok sayıda ülke ve uluslararası yöneticilerle görüşmeler yaptık" -"Bakanlar, orada 5...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"

-"Ukrayna-Rusya savaşından, NATO zirvesi hazırlıklarına kadar çok sayıda ülke ve uluslararası yöneticilerle görüşmeler yaptık"

-"Bakanlar, orada 5 günlük uyum içinde çalışarak 5 bin hektarlık alan yansa da herhangi bir ölümün olmaması bizim için bir teselli olmuştur"

-"Yoğun bir şekilde halkımızla, devletin kurumlarıyla STK'larımızla çalışmayı yaparak, nasıl ki Muğla da, Antalya da bunları yaşadık. Yine aynı çalışmayı yaparak yeşilimize kavuşacağız"

-"Ne iş yaptılar. Ama bizler CHP belediyesi demedik. Bakanlarımızla buraya indik. Atılması gereken adımları attık. Bundan sonra da atılması gereken adım olursa atarız"

-"PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, görüntüleriyle göstereceğiz"

-"Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız"

-"Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz" - Son Dakika
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