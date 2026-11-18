Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı kimse zayıflatamayacak" - Son Dakika