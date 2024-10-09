Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin sesine kulak vererek insanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin sesine kulak vererek insanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle... - Son Dakika
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