Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Türkiye düşmanlarına karşı ağır darbeler indiriyor

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Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek•
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İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum•
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT, Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz adım adım gerçeğe dönüşüyor" dedi. - İSTANBUL
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