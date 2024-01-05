 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Türkiye düşmanlarına karşı ağır darbeler indiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Türkiye düşmanlarına karşı ağır darbeler indiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, MİT'in Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indirdiğini belirtti ve tam bağımsız Türkiye'nin adım adım gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Türkiye düşmanlarına karşı ağır darbeler indiriyor
05.01.2024 - 14:58,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT, Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz adım adım gerçeğe dönüşüyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Türkiye düşmanlarına karşı ağır darbeler indiriyor - Son Dakika


15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15
Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
13:03
Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

Son Dakika
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 15:58:46. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Türkiye düşmanlarına karşı ağır darbeler indiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement