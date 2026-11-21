Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin ifasında önemlidir ama binalar insanla anlam kazanır, gerçek misyonunu insanla icra eder. Bu yapıyı gerçek bir adalet sarayına çevirecek olan insandır." - Son Dakika