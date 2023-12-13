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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı\'nı kutladı
13.12.2023 - 19:37,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan kutlama mesajında, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Musevi, Kültür, Politika, Son Dakika

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