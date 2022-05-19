Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)

19.05.2022 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDUBuluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDU

Buluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Seda Nur, şair Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini birlikte okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Nur, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şiir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) - Son Dakika
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