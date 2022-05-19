Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDU

Buluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Seda Nur, şair Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini birlikte okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Nur, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz" dedi.