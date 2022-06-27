Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi" için yarın İspanya'ya gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi" için yarın İspanya'ya gidecek

27.06.2022 21:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi" için yarın İspanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.' İspanya'da, NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı İspanya'da, NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Madrid, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi' için yarın İspanya'ya gidecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
19:28 Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 21:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi" için yarın İspanya'ya gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement