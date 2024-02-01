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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti. Lamine Zeine, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandı. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte Lamine Zeine'yi kabul etti. Kabul sonrası Erdoğan ve Zeine çalışma yemeğinde bir araya geldi.

01.02.2024 19:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.

Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lamine Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Basına kapalı kabul sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Zeine çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti - Son Dakika
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