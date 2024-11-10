Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifadeyle, terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arsındaki irtibatı tamamen keseceğiz" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifadeyle, terör... - Son Dakika
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