Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı. Vatandaşım, bu kişilerin yönettiği belediyelerin durumuna bakarak Türkiye'yi yönetemeyecekleri kararını süratle verecektir. Daha kendi gündemlerine karar veremeyenlerin, dünya gündemini okuyarak Türkiye'nin çıkarlarını korumasını beklemek yanlış olur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı. - Son Dakika
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