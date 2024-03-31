Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti. - ANKARA
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Gaziantep'te yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 46,39'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,43 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teşekkür konuşmasında Ankara'nın adil yönetim anlayışı için fedakarlık yapanlara teşekkür etti. Yavaş, seçimin kaybedeni olarak Turgut Altınok'u gösterdi ve Ankara'nın yeşil, emek ve sosyal belediyecilik kazandığını vurguladı. Ayrıca, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla Ankara'nın gelişimine yatırım yapacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Beyoğlu'nda okullarda sayılan oylar, torbalara konularak araçlarla İBB Beyoğlu Spor Kompleksi içinde bulunan İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. Oylar araçlarla polis eşliğinde getirilirken çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, bez torbaların içine koyulan oyları Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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