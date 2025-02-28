Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz"

"28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar, halen tam olarak iyileşmiş değil"

"Tek görevleri vesayet odaklarının kalemşörlüğünü yapmak olanlar şimdi de var"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu.