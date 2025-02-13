Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da ordunun kuvvet komutanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asim Munir, Deniz Kuvvetleri Komutanı Naveed Ashraf ve Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu. - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Askeri Komutanları Kabul Etti - Son Dakika
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