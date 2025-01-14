Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen program, 2,5 saat sürdü. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan, milletvekillerinin taleplerini dinledi ve daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Bazı bakanların ise milletvekillerine sunum yaptığı öğrenildi. - ANKARA