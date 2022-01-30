Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beklentilerimizi aşacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla ihracattaki başarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, salondakilerin coşkusu üzerine, "Maşallah bu ne coşku. Sizleri seviyorum. Coşkunuz, ahde vefanız, aşkınız, sevdanız, bu duruşunuz için teşekkür ediyorum. Allah nazardan saklasın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, AK Parti kadroları olarak geçmişteki dava arkadaşlarından devraldıkları bayrağı her gün biraz daha yüceltmeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti gençliğinin başka hiçbir partide olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Gençler 2053'e hazır mıyız? Dimdik ayakta mıyız? Kimseye prim vermeden Teknofest gençliği olarak yola devam edeceğiz. Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak ülkemizi her gün biraz daha büyüterek, güçlendirerek, geçmişteki büyüklerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Giresun merkezde ve Dereli ilçesinde parti teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, inşasını tamamladıkları afet konutlarını, iş yerlerini, altyapı ve üstyapı projelerini Giresunluların istifadesine sunduklarını anımsattı.

"Aziz milletimize aşkla hizmet ediyoruz"

Trabzon'da yine tarihi günlerden birini yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep beraber 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz, gece' diyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tam 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, ülkemize ve can borcumuz olan aziz milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan çok ciddi sıkıntılara rağmen Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini dahi derinden sarsan salgın sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biriyiz. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettik. Salgın şartlarına rağmen 2,7 milyon insanımıza yeni iş kapısı oluşturduk. Asgari ücretten, memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara kadar her alanda insanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik."

-"Muhalefetin istismar araçlarından birini daha ellerinden aldık"

Erdoğan, 20 Aralık'ta açıkladıkları tedbir paketiyle döviz kurundaki balonu söndürürken, muhalefetin istismar araçlarından birini daha ellerinden aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 225 milyar doları aşan rekor ihracat rakamını ülkenin salgın yönetimindeki başarısının bir tescili olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beklentilerimizi aşacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla ihracattaki başarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız. Türkiye'yi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüterek, 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Elbette ülkemiz için çalışırken, koştururken, yeni projeler ortaya koyarken Trabzon'u da ihmal etmiyor, Trabzon'a sırtımızı dönmüyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'un da kalkınması, abad olması, bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

(Sürecek) ???????