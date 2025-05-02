Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir şey de beklemiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir... - Son Dakika
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