Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yapacak. - ANKARA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın muhtar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde telefonla eski bir muhtar adayı tarafından hakarete uğrayıp tehdit edildiğini iddia etti. Muhtar, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve kadınlar gününde böyle bir olayın yaşanmasının üzücü olduğunu ifade etti.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş şok uygulamasında, 4 adet ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı M. Ergün Turan, proje tanıtım ve lansman toplantısında konuştu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Balcı, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayın sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile özel çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen piknikte buluştu. Seçer, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Bursa'da bir araya gelen polis emeklileri, tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Emekli polislerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken Göçen, adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesini istedi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Boztram Tramvay' projesi ile ilgili açıklama yaparak, tramvay hattının hastaneye kadar uzatılacağını belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu, projenin başlangıç noktası olan Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar olan bölümün tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını söyledi.
Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Gabar Dağı bölgesine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların zarar görmemeleri için 11 Mart - 25 Mart tarihleri arasında bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.