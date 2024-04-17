Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ve Nikaragua Büyükelçilerini Kabul Etti

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının uygunlukları kontrol edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Benzer denetim ve ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.