Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli." - TİRAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil... - Son Dakika
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