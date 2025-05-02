Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından birisi ise bağımlılıktır. Kişiyi içten içe çürüten bu illetle mücadele hepimiz için hayati önem taşıyor." - İSTANBUL