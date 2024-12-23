Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şairin dediği gibi belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah'ın izniyle kurtulacağız. Terör duvarını da tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza artacağız." - ANKARA