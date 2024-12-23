Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şairin dediği gibi belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah'ın izniyle kurtulacağız. Terör duvarını da tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza artacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şairin dediği gibi belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah'ın izniyle... - Son Dakika
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