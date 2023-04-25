Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda toplanan gençlerin CHP'lileri yuhalamasına müsaade etmedi: Olmaz olmaz

Ankara'da 'Gençlik için hemen şimdi' programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 21 yıllık iktidar döneminde yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş adeta hayatı AK Parti ile tanımış bir nesilsiniz. Eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu gün üretimden istihdama her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki, Türkiye'yi 21 yıldan nereden nereye getirdiğimizi anlatırken verdiğimiz örnekler, rakamlar yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GENÇLERİNE ANLATACAKSINIZ"

İstanbul'a 1994 yılında belediye başkanı olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanınız 94'te İstanbul'a belediye başkanı oldu. Peki, İstanbul'da o zaman ne vardı? CHP'nin gençleri bazı şeyleri bilmiyor olabilirler, anlatacaksınız. İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi. Ümraniye Belediye Başkanı CHP'liydi. Ne oldu? Ümraniye çöplüğü patladı. 39 vatandaşımız orada öldü. Ardından biz İstanbul'u 94'te aldık. Ümraniye'yi de aldık. Hemen o çöplüğün olduğu yeri spor tesisleri ile donattık." şeklinde konuştu.

YUHALAMAYI DURDURDU

Erdoğan "CHP'nin gençleri bazı şeyleri bilmiyor olabilirler, anlatacaksınız." dediği sırada seyirciler arasından bir grup "Yuh" çekmeye başladı. Tribünleri durduran Erdoğan, "Olmaz olmaz" diyerek müdahale etti.