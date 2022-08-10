Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Maher Zain ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Maher Zain ile görüştü

10.08.2022 02:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Maher Zain ile görüştüKONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçı Maher Zain ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Maher Zain ile görüştü

KONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçı Maher Zain ile görüştü.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Maher Zain ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Maher Zain ile görüştü - Son Dakika
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