Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimiz, savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Avrupa savunma sanayi programının Avrupalı tüm müttefiklere açık olmalı"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin düzenlediği 'Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Savunma sanayimiz, savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Avrupa savunma sanayi programının Avrupalı tüm müttefiklere açık olmalı" dedi.
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