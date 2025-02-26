Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz"

"Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor"

"Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır"

"Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor"

"Ordunun komuta kademesine laf atamazsın. Haddini bileceksin"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu