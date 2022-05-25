Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

25.05.2022 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika


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