Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SGK borçlarının ödenmesi konusunda sergilenen lakayt tavır, sorunun ulaştığı vahim boyutları gözler önüne sermiştir. Güya bir konser etkinliği için tek kalemde yüz milyonlarca lira harcanırken, SGK'ya borç ödemeye gelince, maalesef "paramız yok" deniyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'SGK borçlarının ödenmesi konusunda sergilenen lakayt tavır, sorunun ulaştığı vahim boyutları gözler önüne sermiştir. - Son Dakika
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