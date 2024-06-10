Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek. Görüşme, İletişim Başkanlığı kaynakları tarafından duyuruldu. Detaylar için haberin devamını okuyabilirsiniz.

10.06.2024 16:01
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İletişim Başkanlığı Kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek - Son Dakika
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