Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek. Görüşme, İletişim Başkanlığı kaynakları tarafından duyuruldu. Detaylar için haberin devamını okuyabilirsiniz.
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11.06.2024 10:26:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek - Son Dakika
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