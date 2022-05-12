Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi

12.05.2022 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istediANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bu merkezlerde rehabilite edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın Toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, burada il başkanlarına seçim arifesinde bulunulduğunu hatırlatarak, sahada olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İl başkanlarına morallerini bozmamaları konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan'ın, seçimi kazanacaklarına olan inancını dile getirdiği, il başkanlarına dikkatli ve coşkulu olmaları konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladığı bilgisi öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon teşkilatı tarafından ilin takımının formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise partiden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti. Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan'ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan'ın, 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatını verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanının bulunduğunu söyleyen kurum tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi
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AK Partili Özlem Zengin'den asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama: Bakanlarımız üzerinde çalışıyor AK Partili Özlem Zengin'den asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama: Bakanlarımız üzerinde çalışıyor Erdoğan'dan 81 ildeki belediyelere ve ilçelere sokak hayvanları için barınak talimatı: Çalışmalarınızı hızlandırın Erdoğan'dan 81 ildeki belediyelere ve ilçelere sokak hayvanları için barınak talimatı: Çalışmalarınızı hızlandırın

Recep Tayyip Erdoğan, Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi - Son Dakika
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