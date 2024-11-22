Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 22 yılda temiz ve yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapıyor, dev projelere imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a yükselttik. Hedef 2025'te Avrupa'da ilk üçe girmek." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 22 yılda temiz ve yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapıyor, dev projelere imza atıyoruz. - Son Dakika
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