Erdoğan: Sözde yerleşimciler, çözümün önündeki en büyük engellerden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek, Netanyahu ve cinayet ortaklarının hesap vereceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, adil bir barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Abbas ise Türkiye'ye teşekkür ederek, Filistin davasına olan sürekli desteği takdir etti.