Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin... - Son Dakika
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