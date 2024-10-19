Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. 100 bini aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle 'iyi vurdunuz, iyi yaptınız' dedirtmez. O zaman bu adalet divanı kurulmuştur"
" Suriye'den gelen mültecilere kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk"
"Terörle mücadeleyi Almanya ile birlikte sürdüreceğiz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Katliamı ve Mültecilere Destek - Son Dakika
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