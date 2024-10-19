Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Katliamı ve Mültecilere Destek

Politika

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. 100 bini aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle 'iyi vurdunuz, iyi yaptınız' dedirtmez. O zaman bu adalet divanı kurulmuştur"

" Suriye'den gelen mültecilere kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk"

"Terörle mücadeleyi Almanya ile birlikte sürdüreceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.